BPOLI LUD: Diebstahl, Fahndung, Festnahme

Görlitz (ots)

Am gestrigen Montag machte gegen Mittag ein zunächst Unbekannter in einem Supermarkt in Görlitz, Zittauer Straße, lange Finger. Nachdem der Mann unbezahlte Dinge in seinem Rucksack verschwinden ließ, stieg er als Beifahrer in einen polnischen Renault und verschwand damit in unbekannte Richtung. Zeugen hatten jedoch den Diebstahl und die Flucht des Täters beobachtet. Sie verständigten die Görlitzer Polizei.

Die Fahndung, die anschließend herausgegeben wurde, ging natürlich auch an die Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf. Nur 45 Minuten nach der Herausgabe des Fahndungshinweises stellte sich dann auf der Görlitzer Stadtbrücke der Fahndungserfolg ein.

Tatsächlich war besagter Pkw in der Einreisespur entdeckt und daraufhin in die Kontrollposition geleitet worden. Die Positionen in dem Auto waren unverändert, d.h. auf dem Beifahrersitz saß der mutmaßliche Langfinger (26 Jahre alt, polnischer Staatsangehöriger), das Auto steuerte ein in Polen geborener Deutscher (44 Jahre alt, wohnhaft in Görlitz).

Die Handfesseln wären dem 26-Jährigen ohnehin angelegt worden, schließlich war auf seinen Namen ein Haftbefehl ausgestellt. Dabei hatte das Amtsgericht Görlitz die Sitzungshaft angeordnet, weil der wegen Diebstahls Angeklagte Ende November 2023 nicht zum Hauptverhandlungstermin erschienen war.

Zum damaligen Verfahren kommt nun ein weiteres Strafverfahren hinzu. Das Polizeirevier Görlitz ermittelt nun erneut, allerdings im Zusammenhang mit der gestrigen Diebstahlshandlung. Über den Verbleib des Wiederholungstäters wird noch heute der Ermittlungsrichter entscheiden.

Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls werden im Übrigen auch gegen den 44-Jährigen geführt. Dieser hatte gegenüber den Bundespolizisten zunächst erklärt, dass er seinen Bekannten lediglich zum Arzt nach Görlitz bringen wollte. Diese Aussage korrigierte er und gestand zumindest, dass er mit seinem Auto vor der angegriffenen Verkaufseinrichtung auf den späteren Beschuldigten wartete.

