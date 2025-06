Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reinheim: Kinder bewerfen fahrende Autos mit Steinen - Polizei ermittelt

Reinheim (ots)

Am Dienstagabend (24.6.) gegen 18.00 Uhr kam es im Bereich der Ludwigstraße in Reinheim zu einem gefährlichen Vorfall: Zwei Kinder im Alter von 12 und 13 Jahren sollen vom Fahrbahnrand aus Steine auf vorbeifahrende Fahrzeuge geworfen haben. Dabei wurde ein Auto getroffen und beschädigt. Eine Streife traf kurze Zeit später am Ereignisort ein. Eines der Kinder flüchtete zunächst, konnte jedoch wenig später im Beisein seiner Erziehungsberechtigten ausfindig gemacht werden. Auch das zweite Kind wurde an seine Erziehungsberechtigten übergeben. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Angaben zum Hergang machen können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Ober-Ramstadt unter der Rufnummer 06154/6330-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell