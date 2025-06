Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Stadtpolizei will E-Scooter-Fahrer stoppen

Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Am Dienstagabend (24.6.) ereignete sich gegen 21.30 Uhr ein Verkehrsunfall in der Fußgängerzone in Darmstadt. Eine Streife der Stadtpolizei nahm einen E-Scooter-Fahrer in der Elisabethenstraße in Richtung der Grafenstraße wahr, den sie aufgrund fehlender Versicherungskennzeichen einer Kontrolle unterziehen wollten. Als die Streife den Fahrer stoppen wollte, beschleunigte dieser und flüchtete. Beim Versuch den Mann zu stoppen wendete der E-Scooter-Fahrer plötzlich und fuhr zurück in Richtung des Luisencenters. Als die Mitarbeiter der Stadtpolizei ebenfalls das Wendemanöver durchführten, kollidierten sie hierbei mit einer im Außenbereich befindlichen Tisch- und Sitzgarnitur einer Bar. Hierbei wurde eine Kundin der Lokalität leicht verletzt und musste in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Der E-Scooter-Fahrer konnte sich der Kontrolle entziehen und flüchtete in unbekannte Richtung.

Anwohner und weitere Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen, insbesondere zur Identität des E-Scooter-Fahrers, werden gebeten mit dem 1. Polizeirevier in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-41110 Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell