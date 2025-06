POL-HPE: Gewässerverunreinigung

65385 Rüdesheim am Rhein, Rhein Kilometer 527,6 (ots) - Am Mittwoch, dem 11.06.2025, gegen 11:40 Uhr, kam es im Bereich Rüdesheim am Rhein zu einem Sportbootunfall. Das Sportboot geriet aufgrund Ortsunkenntnis des Schiffsführers aus dem Rüdesheimer Fahrwasser und fuhr auf die rechtsrheinisch gelegene Untiefe "Krausaue" auf. Durch die Grundberührung kam es zu Sachschaden. Die an Bord befindlichen Personen blieben ...

mehr