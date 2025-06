POL-HPE: Sportbootunfall mit Sachschaden

Rüdesheim (ots) - Am Sonntag, den 01.06.2025, gegen 13:00 Uhr, wurde der Wasserschutzpolizei Rüdesheim eine Gewässerverunreinigung in der Winkler Bucht gemeldet. Vor Ort konnte eine zusammenhängende Verunreinigung an der Wasseroberfläche am Auslauf der Winkler Bucht, in Höhe des Rhein-km 520,400, festgestellt werden. Es besteht der Verdacht, dass es sich bei der Substanz um ein mineralölhaltiges Produkt handelt. Es ...

