Hessisches Polizeipräsidium Einsatz

POL-HPE: Gewässerverunreinigung in der Winkler Bucht

Rüdesheim (ots)

Am Sonntag, den 01.06.2025, gegen 13:00 Uhr, wurde der Wasserschutzpolizei Rüdesheim eine Gewässerverunreinigung in der Winkler Bucht gemeldet. Vor Ort konnte eine zusammenhängende Verunreinigung an der Wasseroberfläche am Auslauf der Winkler Bucht, in Höhe des Rhein-km 520,400, festgestellt werden. Es besteht der Verdacht, dass es sich bei der Substanz um ein mineralölhaltiges Produkt handelt. Es wurden bunt-schillernde Schlieren mit einem deutlichen "Dieselgeruch" festgestellt, welche schlagartig bei Rhein-km 520,200 endeten. Während der Ermittlungen vor Ort flossen keine weiteren Verunreinigungen mehr im Rhein stromabwärts. Es wurden mehrere Zeugen festgestellt, welche die Gewässerverunreinigung wahrgenommen hatten. Ein Hinweis auf einen möglichen Verursacher ergab sich bisher nicht. Wer sachdienliche Hinweise über die Verursachung der Gewässerverunreinigung geben kann, kann die Wasserschutzpolizeistation Rüdesheim, 06722-40360, kontaktieren.

Original-Content von: Hessisches Polizeipräsidium Einsatz, übermittelt durch news aktuell