POL-HPE: Rüdesheimer Sandschwelle wird Sportbootfahrer zum Verhängnis

65385 Rüdesheim am Rhein (ots) - Am Dienstag, den 27.05.25, gegen 13:15 Uhr, kam es bei Rheinkilometer 524,8 zu einem Sportbootunfall. Ein Sportboot querte zu knapp oberhalb der Rüdesheimer Aue außerhalb des Fahrwassers und setzte dabei auf einer Untiefe auf. Dabei entstand Sachschaden an dem Sportboot. Das manövrierunfähige Boot wurde durch die Wasserschutzpolizei Rüdesheim in den Rüdesheimer Hafen geschleppt. ...

mehr