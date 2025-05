Hessisches Polizeipräsidium Einsatz

POL-HPE: Bundesweite Aktionstage Gewässer- und Umweltschutz: Bilanz der Wasserschutzpolizei in Hessen

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Wiesbaden (ots)

Zum vierten Mal beteiligte sich Hessen an der Bundesweiten Aktionswoche Gewässer- und Umweltschutz (BAGU), in der Zeit vom 12. Mai bis zum 18. Mai.

Wir berichteten bereits: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43615/6030178

In Hessen wurden während der Aktionstage insgesamt 17 Fahrgastkabinenschiffe, 27 Gütermotorschiffe und 12 Tankmotorschiffe kontrolliert. Ähnlich des Bundesdurchschnitts der BAGU, wurde in Hessen bei rund jeder fünften Kontrolle eine Beanstandung festgestellt. So wurden bei den in Summe 56 Kontrollen insgesamt 19 Ordnungswidrigkeiten geahndet. Bei fünf der Beanstandungen handelte es sich um Verstöße aus dem Umweltbereich, die noch unterhalb eines Straftatbestands lagen. Die weiteren Feststellungen betrafen nicht umweltbezogene Beanstandungen.

Obwohl die Kontrollen keine eklatanten Verstöße zu Tage brachten, zeigen die Ergebnisse erneut, wie wichtig die Kontrollen zur Einhaltung der Umweltvorschriften und dem Schutz der Binnengewässer sind. Umwelt- und Gewässerschutz ist und bleibt eine elementare Aufgabe der Wasserschutzpolizei.

Weitere Informationen zur bundesweiten Bilanz sind der Pressemitteilung der Polizei NRW zu entnehmen, die unter "weitere Inhalte" zu finden ist.

Original-Content von: Hessisches Polizeipräsidium Einsatz, übermittelt durch news aktuell