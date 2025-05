Hessisches Polizeipräsidium Einsatz

POL-HPE: Schiffsunfall bei Rüdesheim-Assmannshausen

65383 Rüdesheim-Assmannshausen (ots)

Am Sonntag, den 25.05.25 um 09:40Uhr fuhr das mit 1295 Tonnen Kohle beladende Gütermotorschiff auf dem Rhein zu Tal. In Höhe Rhein-km 532 löste sich aus bisher ungeklärter Ursache der Bugankerpfahl auf der Steuerbordseite und fiel auf den Flussgrund. Das Schiff kam am linken Fahrrinnenrand zum Liegen und war anschließend manövrierunfähig. Verletzt wurde dabei niemand. Durch die Position des Schiffs im Fluss wurde die durchgehende Schifffahrt beeinträchtigt und daher ein Begegnungsverbot durch die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung verfügt. Ein angefordertes Kranschiff versuchte im Laufe des Tages erfolglos den Ankerpfahl wieder zu lösen. Daher wurde durch den Strommeister verfügt, dass das Schiff bis zur möglichen Leichterung an dieser Stelle liegen bleibt. Die Wahrschau der Schifffahrt erfolgt durch die Revierzentrale Oberwesel.

Es wird nachberichtet.

Original-Content von: Hessisches Polizeipräsidium Einsatz, übermittelt durch news aktuell