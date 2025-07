Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Bei der Einreise festgenommen

Görlitz, BAB 4 (ots)

Am Donnerstagmorgen wurde in der Autobahnkontrollstelle bei Görlitz ein polnischer Mercedes Vito angehalten, dessen zwei Insassen kontrolliert. Für einen der beiden Männer aus Polen hieß es dann vorerst "keine Einreise"! Der Name des betreffenden 21-Jährigen stand schließlich auf der Fahndungsliste. Dafür hatte die Staatsanwaltschaft Görlitz gesorgt, nachdem sie vor einem knappen Jahr einen Vollstreckungshaftbefehl ausgestellt hatte. Grundlage für diesen Haftbefehl war eine Verurteilung durch das Görlitzer Amtsgericht wegen Urkundenfälschung. Eine in diesem Zusammenhang angeordnete Geldstrafe (800,00 Euro) war letztlich nicht bezahlt worden. Um einreisen zu können, kam der Verurteilte gestern endlich seinen Zahlungsverpflichtungen nach. Er zahlte insgesamt 901,30 Euro, tilgte damit auch die angefallenen Verfahrenskosten.

