Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Jugendlicher zündet verbotene Böller im Görlitzer Stadtpark

Görlitz (ots)

Gestern Abend, ca. 18.00 Uhr, war eine Streife der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf in Görlitz auf der Juliot-Curie-Straße Ecke Lindenweg unterwegs. Plötzlich hörten die Uniformierten im angrenzenden Stadtpark einen lauten Knall. Unverzüglich gingen sie dem Knallgeräusch nach. Dabei trafen sie auf zwei Jugendliche. Später stellte sich heraus, dass einer der beiden 14-Jährigen einen Böller gezündet hatte. Neben diesem Böller sind anschließend weitere Knallkörper in der Hosentasche des Görlitzers entdeckt worden. Abgesehen davon, dass Knallkörper außerhalb von Silvester grundsätzlich ohnehin nicht abgebrannt werden dürfen, handelte es sich um vorliegenden Fall um Feuerwerk der Kategorie 3. Nach Sicherstellung der Böller ist der Junge an seine Mutter übergeben worden. Das Polizeirevier Görlitz führt nun in diesem Zusammenhang Ermittlungen wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz.

