Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen sorgt für Verkehrsbeeinträchtigungen auf der BAB 7 bei Seesen

Hildesheim (ots)

Am 03.06.2025, gegen 13.10 Uhr, wurde durch Verkehrsteilnehmer zunächst ein Unfall mit mehreren Beteiligten und Schwerverletzten hinter der BAB7-Baustelle bei Seesen in Fahrtrichtung Northeim mitgeteilt. Dementsprechend fuhren mehrere Streifenwagen der Autobahnpolizei Hildesheim zu der Unfallstelle, wobei die Fahrt dorthin zunächst aufgrund der beengten Fahrstreifen in der Baustelle ca. 1 km davor durch den entstandenen Stau beendet war. Jedoch konnten die Beamten durch das Mitfahren auf einem Baustellenfahrzeug den Unfallort dann doch zügig erreichen. Dort stellte sich heraus, dass lediglich ein Pkw an dem Unfall beteiligt war. Eine 40-Jährige aus Thüringen hatte bei einem Fahrstreifenwechsel vom zweiten Überholfahrstreifen nach rechts auf den ersten Überholfahrstreifen einen dort fahrenden Pkw zu spät wahrgenommen, wich danach wieder aus, kam ins Schleudern und kollidierte schließlich mit der Mittelschutzplanke. Der Pkw blieb dann auf dem 2 ÜFS liegen; von den vier Insassen wurden drei, darunter die Fahrerin, leicht verletzt. Der Verkehr staute sich auf ca. 10 km bis zur Abfahrt Rhüden. Zwei Fahrstreifen wurden gegen 15 Uhr freigegeben. Der Sachschaden wird auf 4000 EUR geschätzt.

