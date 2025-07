Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Verbotenes Springmesser kommt in die Asservatenkammer

Görlitz, BAB 4 (ots)

Görlitz Autobahn - Am Sonntagabend stoppte die Bundespolizei auf dem Autobahnrastplatz An der Neiße einen polnischen Opel. Während der anschließenden Kontrolle erklärte der Beifahrer (polnischer Bürger, 55 Jahre alt) auf Nachfrage, dass er im Kofferraum des Pkw mehrere Messer habe. Tatsächlich stießen die Uniformierten in seinem Rucksack auf mehrere Messer und unterzogen diese einer waffenrechtlichen Prüfung. Dabei fiel ein verbotenes Springmesser durch das Kontrollraster. Das betreffende Messer kam nach der Sicherstellung in die Asservatenkammer. Gegen den 55-Jährigen ermittelt nun die Bundespolizei wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

