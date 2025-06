Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Berkheim - Vorfahrt genommen

Am Sonntag kam es in Berkheim zu einem Verkehrsunfall mit einer Fahrradfahrerin.

Ein 46-jähriger VW-Fahrer fuhr vom Verbindungsweg aus Unteropfingen auf die Ulmer Straße. Die vorfahrtsberechtigte Radlerin fuhr von Bonlanden in Richtung Berkheim. Vermutlich übersah dies der 46-Jährige. Es kam zum Unfall. Bei der Kollision verletzte sich die 52-Jährige leicht. Der Rettungsdienst verbrachte sie zur weiteren Untersuchung in eine umliegende Klinik. Das Polizeirevier Biberach nahm den Unfall auf. Es entstand kein Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

