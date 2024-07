POL-PDNR: Pkw beschädigt

Kasbach-Ohlenberg (ots) - Am Dienstagmorgen stießen zwei Fahrradfahrer frontal in der Straße In der Mark zusammen und wurden schwer verletzt. Die beiden Rennradfahrer aus Erpel und Bad Hönningen befuhren jeweils in entgegengesetzter Richtung die Straße und begegneten sich mittig der Fahrbahn in einer Kurve. Neben den Verletzungen der beiden Radfahrer wurden beide Fahrräder so beschädigt, dass sie nicht mehr ...

mehr