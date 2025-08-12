PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fußgängerin angefahren - Transporterfahrer unter Drogeneinfluss

Betzdorf (ots)

Am 11.08.2025 kam es in der Betzdorfer Fußgängerzone (Bahnhofstraße) gegen kurz nach halb zehn am Vormittag zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein 77-jähriger Fußgänger leicht verletzt wurde.

Ein 30-jähriger Transporterfahrer fuhr mit seinem Fahrzeug rückwärts, und stieß dabei gegen den hinter dem Transporter befindlichen Fußgänger. Der 77-jährige wurde hierdurch zu Boden geworfen und leicht verletzt.

Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Einsatzkräfte der PI Betzdorf drogentypische Auffallerscheinungen bei dem Transporterfahrer fest. Ein durchgeführter Vortest verlief positiv im Bereich der Opiate. Entsprechend wurde dem Betroffenen zu Beweiszwecken eine Blutprobe entnommen; ihn erwartet ein Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 12.08.2025 – 07:22

    POL-PDNR: Sachbeschädigung an Bagger

    Altenkirchen (ots) - In der Zeit von Freitag, 08.08.2025, 16.30 Uhr, bis Montag, 11.08.2025, 07.00 Uhr, kam es auf einer Baustelle in Altenkirchen, Dammweg, zu einer Sachbeschädigung. Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen unbekannte Täter die Seitenscheibe eines abgestellten Baggers ein. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Altenkirchen Frank Feldhäuser, PHK Telefon: ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 06:43

    POL-PDNR: Unfallflucht - Zeugenaufruf

    Bad Hönningen (ots) - Am 08.08.25 zwischen 21:00 Uhr und 22:30 Uhr stellte der Geschädigte seinen schwarzen schwarzen Skoda Fabia mit OHZ- Kennzeichen auf dem Parkplatz am Rathaus in Bad Hönningen ab. Im Nachgang bemerkte er eine Beschädigung an der hinteren, linken Fahrzeugseite. Diese ist beim Ein- oder Ausparken durch einen anderen PKW entstanden. Der Fahrzeugführer verließ jedoch die Unfallörtlichkeit, ohne ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 20:44

    POL-PDNR: Sachbeschädigung an PKW

    Weyerbusch (ots) - Weyerbusch- Am Montag, 11.08.25, im Zeitraum von 18:45 Uhr bis 19:15 Uhr wurde ein PKW auf dem Parkplatz des Netto in Weyerbusch mit roter Farbe besprüht. Hinweise bitte an die Polizei Altenkirchen unter der Telefonnummer 02681/946-0. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Altenkirchen Telefon: 02681-946-0 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren