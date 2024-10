POL-PDMT: Isselbach. Diebstahl von Pedelecs und einer Kettensäge

Lochum (ots) - Am Samstag, den 26.10.2024, kam es gegen 09:30 Uhr auf der L 288 zwischen Lochum und Alpenrod zu einem Verkehrsunfall. Ein alleinbeteiligter Pkw kam in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Kurve von der Fahrbahn ab und fuhr in den Straßengraben. Bei der Verkehrsunfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 49-jährige Fahrzeugführer augenscheinlich unter starkem Alkoholeinfluss stand. Dem ...

mehr