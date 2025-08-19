Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Bellingen/ Hertingen: Unfall zwischen Pedelec-Fahrerin und VW-Fahrerin

Freiburg (ots)

Am Sonntagnachmittag, 17.08.2025, gegen 14:15 Uhr kam es auf dem Verbindungsweg zwischen Hertingen und Liel zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 72-jährigen Pedelec-Fahrerin und einer 58-jährigen VW-Fahrerin. In einer Kurve kollidierten die beiden Fahrzeuge, wodurch die 72-jährige Pedelec - Fahrerin zu Fall kam und sich verletzte. Sie wurde mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gefahren. Am Pedelec entstand Sachschaden von ungefähr 600 EUR und am VW dürfte der Schaden ungefähr 1.000 Euro betragen.

