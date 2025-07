POL-PIKIR: Alkoholisierte Autofahrerin verliert nach Kollision mit einem Bordstein den rechten Vorderreifen und fährt auf der Felge weiter

Oberhausen bei Kirn (ots) - In der Nacht von Mittwoch, 16.07.2025, auf Donnerstag, 17.07.2025, kam es zu einem Einbruch in das Sportlerheim in Oberhausen bei Kirn. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde bei dem Vorfall nichts entwendet. Allerding wurden am Tatort mehrere Blutspuren festgestellt und gesichert. Es ist daher davon auszugehen, dass sich die bislang ...

