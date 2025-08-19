Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Mit fast zwei Promille unterwegs

Freiburg (ots)

Am Dienstagmorgen, 19.08.2025 gegen 01:40 Uhr wurde in der Schaffhauser Straße in Bad Säckingen ein Smart kontrolliert. Beim 59-jährigen Fahrer konnte ein Atemalkoholwert vor Ort von fast zwei Promille festgestellt werden. Eine Blutentnahme war die Folge. Der Führerschein konnte nicht sichergestellt werden, da dieser dem Fahrer bereits in der Vergangenheit entzogen wurde. Neben der Trunkenheitsfahrt wird er auch noch wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis zur Anzeige gebracht.

