Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Mit fast zwei Promille unterwegs

Freiburg (ots)

Am Dienstagmorgen, 19.08.2025 gegen 01:40 Uhr wurde in der Schaffhauser Straße in Bad Säckingen ein Smart kontrolliert. Beim 59-jährigen Fahrer konnte ein Atemalkoholwert vor Ort von fast zwei Promille festgestellt werden. Eine Blutentnahme war die Folge. Der Führerschein konnte nicht sichergestellt werden, da dieser dem Fahrer bereits in der Vergangenheit entzogen wurde. Neben der Trunkenheitsfahrt wird er auch noch wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis zur Anzeige gebracht.

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
  • 19.08.2025 – 15:09

    POL-FR: Bad Bellingen/ Hertingen: Unfall zwischen Pedelec-Fahrerin und VW-Fahrerin

    Freiburg (ots) - Am Sonntagnachmittag, 17.08.2025, gegen 14:15 Uhr kam es auf dem Verbindungsweg zwischen Hertingen und Liel zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 72-jährigen Pedelec-Fahrerin und einer 58-jährigen VW-Fahrerin. In einer Kurve kollidierten die beiden Fahrzeuge, wodurch die 72-jährige Pedelec - Fahrerin zu Fall kam und sich verletzte. Sie wurde mit ...

    mehr
  • 19.08.2025 – 15:08

    POL-FR: Grafenhausen/ Rothaus: Diebstahl von Diesel und Werkzeugen

    Freiburg (ots) - Im Zeitraum von Sonntag, 17.08.2025, 12:00 Uhr bis Montag, 18.08.2025, 06.00 Uhr wurde Nahe der L170 beim Hochstichweg in Rothaus vom einem im Wald stehenden Tankbehälter und dort abgestellten Arbeitsmaschinen insgesamt über 400 l Diesel gestohlen. Dazu wurde nach bisherigen Erkenntnissen eine Pumpe verwendet, die ebenfalls gestohlen wurde. Aus den ...

    mehr
  • 19.08.2025 – 15:06

    POL-FR: Binzen: Verkehrsunfall am Parkplatz Binzen auf der A 98

    Freiburg (ots) - Am Montag, 18.08.2025 gegen 17:50 Uhr kollidierte auf der A98 ein 84-jähriger Opel- Fahrer an der Abfahrt zum Parkplatz Binzen mit einem Lastwagen. Nach bisherigen Erkenntnissen wird vermutet, dass der 84- Jährige die Abfahrt zum Parkplatz mit der Abfahrt Kandern verwechselt haben könnte und deshalb mit nicht angepasster Geschwindigkeit abfahren wollte. Dabei fuhr er auf einen bereits auf den Parkplatz ...

    mehr
