POL-SI: Zwei Verkehrsunfälle mit größeren Kradgruppen - #polsiwi

Burbach (OT Holzhausen) (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der L911 in Burbach-Holzhausen sind am Dienstagnachmittag (29.04.2025) fünf Menschen verletzt worden. Eine 77-Jährige war mit ihrem PKW gegen 15:10 Uhr in Richtung Allendorf (Hessen) unterwegs. Vor ihr fuhr eine 43-Jährige. Die 43-Jährige wollte an einer Einmündung nach links in die Straße "Sonnenhof" ...

