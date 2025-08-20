PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental/ Riedichen: Feuer am Hang ruft Feuerwehr auf den Plan

Freiburg (ots)

Feuer mit einer sichtbaren Rauchentwicklung wurde der Polizei am Dienstag, 19.08.2025 gegen 19.45 Uhr an einem Waldweg unterhalb der K6301 gemeldet. Unbekannte entzündeten an einem Hang, auf einer Fläche von vier auf vier Metern, verschiedenes Möbelholz und Baumresthölzer. Es kam zu einer sichtbaren Rauchentwicklung und auch zur Flammenbildung. Die Feuerwehr Zell im Wiesental und die Abteilung Riedichen rückten an und löschten den aufkommenden Brand. Aufgrund der Trockenheit und dem angesagten Wind wäre ein Flächen- oder Waldbrand nicht auszuschließen gewesen. Neben der Polizei waren die Feuerwehren mit vier Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften vor Ort. Der eventuell entstandene Flurschaden kann nicht beziffert werden.

md/ce

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

