Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Einfamilienhaus

Sundern (ots)

Im Zeitraum vom 20.08.2025 um 19:45 Uhr bis zum 23.08.2025 um 16:30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Straße Spathbruch. Im Haus brachen der oder die Täter eine verschlossene Innentür auf. Das gesamte Haus wurde durchwühlt.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Sundern unter der Telefonnummer 02933-90200 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Benedikt.Teutenberg@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
  • 24.08.2025 – 09:12

    POL-HSK: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

    Eslohe (ots) - Am Samstagabend befuhr ein 61jähriger Mann aus Eslohe mit seinem E-Bike den Radweg an der Homertstraße. Am Ende der Gefällestrecke stürzte er und zog sich leichte Gesichtsverletzungen zu. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes fest. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet. Der Mann wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. (mb) Rückfragen von ...

    mehr
  • 24.08.2025 – 08:44

    POL-HSK: Gefährliche Körperverletzung auf dem Reister Markt

    Eslohe (ots) - Auf dem Reister Markt schlug ein Unbekannter am frühen Sonntagmorgen mit einem Glas auf einen Besucher ein. Ein 20jähriger Schmallenberger erlitt dadurch eine Platzwunde im Gesicht. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten sich unter Rufnummer 0291-90200 bei der Polizei zu ...

    mehr
  • 24.08.2025 – 08:19

    POL-HSK: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

    Arnsberg-Neheim (ots) - Am frühen Samstagabend fuhr ein Rettungstransportwagen mit Blaulicht und Martinshorn auf der B7 von Neheim nach Voßwinkel. Im Bereich der Autobahnanschlussstelle Neheim fuhr der Wagen bei Rot in den Einmündungsbereich ein und stieß mit einem BMW zusammen, der bei Grün die Autobahn verlassen wollte. Der Fahrer des BMW, ein 33jähriger Mann aus Bergkamen, wurde dabei leicht verletzt. Er wurde ...

    mehr
