Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Einfamilienhaus

Sundern (ots)

Im Zeitraum vom 20.08.2025 um 19:45 Uhr bis zum 23.08.2025 um 16:30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Straße Spathbruch. Im Haus brachen der oder die Täter eine verschlossene Innentür auf. Das gesamte Haus wurde durchwühlt.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Sundern unter der Telefonnummer 02933-90200 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell