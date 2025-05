POL-CUX: Schwerer Verkehrsunfall auf der BAB27 zwischen den Anschlussstellen Bremerhaven-Süd und Wulsdorf - Vollsperrung in Fahrtrichtung Norden

Cuxhaven (ots) - Osten. Am Sonntagnachmittag (11.05.2025) brachen bislang unbekannte Täter in der Zeit von 16:30 Uhr bis 22:00 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße Altendorf in Osten ein, nachdem eine rückwärtige Tür mit einem Stein eingeworfen wurde. Aus dem Haus wurde mindestens Schmuck entwendet. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen ...

mehr