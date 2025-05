Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Wildunfall auf der BAB27 - Fahrzeug nicht mehr fahrbereit

Cuxhaven (ots)

Hagen im Bremischen/BAB27. Heute Nacht(12.05.2025) ereignete sich auf der BAB27 in Fahrtrichtung Cuxhaven kurz vor der Anschlussstelle Hagen ein Wildunfall. Hierbei kollidierte gegen 00:20 Uhr ein 20-jähriger Bremerhavener Fahrzeugführer mit einem die Autobahn kreuzenden Reh. Bei dem Unfall wurde sein PKW so stark beschädigt, dass dieser nicht mehr fahrbereit war. Mit im Fahrzeug befanden sich eine 18-jährige und ihr Säugling, welche zur Überprüfung in ein Krankenhaus verbracht wurden. Nach derzeitiger Kenntnis blieben alle drei unverletzt.

Das Reh verendete bei dem Unfall. Am Pkw entstand ein geschätzter Sachschaden von 7.000 Euro. Er musste mittels Abschleppdienst geborgen werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell