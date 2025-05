Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbruch in Einfamilienhaus in Osten - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Osten. Am Sonntagnachmittag (11.05.2025) brachen bislang unbekannte Täter in der Zeit von 16:30 Uhr bis 22:00 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße Altendorf in Osten ein, nachdem eine rückwärtige Tür mit einem Stein eingeworfen wurde. Aus dem Haus wurde mindestens Schmuck entwendet.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Hemmoor (Telefon 04771 6070) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell