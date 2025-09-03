LPI-J: Schuhe entwendet
Weimar (ots)
Etwa 1.000,- Euro Sachschaden wurden beim Aufbrechen einer Hauseingangstür im Weimarer Norden verursacht. Ungewöhnliche Beute des nicht bekannten Einbrechers waren schließlich ein Paar rosa Nike Air Force Schuhe, welche vor der Wohnungstür einer 43-Jährigen entwendet wurden. Hinweise zu einer tatverdächtigen Person gibt es bisher nicht.
