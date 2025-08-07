PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Unbekannte schlagen Fensterscheiben zweier Fahrzeuge im Bergisch Gladbacher Stadtgebiet ein

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Unbekannte schlagen Fensterscheiben zweier Fahrzeuge im Bergisch Gladbacher Stadtgebiet ein
  • Bild-Infos
  • Download

Bergisch Gladbach (ots)

Am Mittwochmorgen (06.08.) wurde der Polizei zunächst gegen 05:40 Uhr ein Diebstahl aus einem Transporter gemeldet. Der Besitzer hatte das Fahrzeug der Marke VW zuletzt am Vorabend (05.08.) gegen 19:15 Uhr am Fahrbahnrand der Alten Wipperfürther Straße im Stadtteil Hebborn abgestellt. Unbekannte Täter schlugen die Fensterscheibe auf der Beifahrerseite ein und entwendeten laut Angaben des Besitzers einen dreistelligen Bargeldbetrag aus dem Innenraum.

Einige Zeit später wurde der Polizei ein weiterer Diebstahl aus einem Pkw gemeldet. Die Besitzerin eines Smarts parkte ihr Fahrzeug nur kurzzeitig gegen 11:00 Uhr am Fahrbahnrand der Straße Am Rittersteg im Bergisch Gladbacher Stadtteil Kippekausen. Als sie rund 15 Minuten später zu ihrem Pkw zurückkehrte, musste auch sie feststellen, dass Unbekannte die Fensterscheibe der Beifahrerseite eingeschlagen hatten. In diesem Fall entwendeten die Täter eine graue Lederhandtasche inklusive diverser Ausweisdokumente und Bargeld im unteren dreistelligen Bereich.

Die Polizei nahm jeweils eine Strafanzeige auf und sucht nun nach Zeugen, die möglicherweise nähere Informationen zu diesen beiden Taten geben können. Hinweise hierzu nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 3 in Bergisch Gladbach unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (ch)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, RBe Höfelmanns
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren