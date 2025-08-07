Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Unbekannte schlagen Fensterscheiben zweier Fahrzeuge im Bergisch Gladbacher Stadtgebiet ein

Bergisch Gladbach (ots)

Am Mittwochmorgen (06.08.) wurde der Polizei zunächst gegen 05:40 Uhr ein Diebstahl aus einem Transporter gemeldet. Der Besitzer hatte das Fahrzeug der Marke VW zuletzt am Vorabend (05.08.) gegen 19:15 Uhr am Fahrbahnrand der Alten Wipperfürther Straße im Stadtteil Hebborn abgestellt. Unbekannte Täter schlugen die Fensterscheibe auf der Beifahrerseite ein und entwendeten laut Angaben des Besitzers einen dreistelligen Bargeldbetrag aus dem Innenraum.

Einige Zeit später wurde der Polizei ein weiterer Diebstahl aus einem Pkw gemeldet. Die Besitzerin eines Smarts parkte ihr Fahrzeug nur kurzzeitig gegen 11:00 Uhr am Fahrbahnrand der Straße Am Rittersteg im Bergisch Gladbacher Stadtteil Kippekausen. Als sie rund 15 Minuten später zu ihrem Pkw zurückkehrte, musste auch sie feststellen, dass Unbekannte die Fensterscheibe der Beifahrerseite eingeschlagen hatten. In diesem Fall entwendeten die Täter eine graue Lederhandtasche inklusive diverser Ausweisdokumente und Bargeld im unteren dreistelligen Bereich.

Die Polizei nahm jeweils eine Strafanzeige auf und sucht nun nach Zeugen, die möglicherweise nähere Informationen zu diesen beiden Taten geben können. Hinweise hierzu nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 3 in Bergisch Gladbach unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (ch)

