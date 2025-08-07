Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Zweiradfahrerin weicht Pkw aus und kollidiert mit Lkw

Bild-Infos

Download

Rösrath (ots)

Am Mittwochabend (08.06.) ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Kölner Straße Ecke Bismarckstraße in Kleineichen, bei dem eine 17-jährige Bergisch Gladbacherin schwer verletzt wurde.

Bei Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten waren bereits Rettungskräfte vor Ort und versorgten die verletzte Zweiradfahrerin. Nach ersten Erkenntnissen befuhr sie gegen 22:30 Uhr mit ihrem Leichtkraftrad der Marke Yamaha die Kölner Straße in Fahrtrichtung Köln. Im besagten Einmündungsbereich beabsichtigte eine 31-jährige Pkw-Fahrerin aus Neuss mit ihrem Audi aus der Bismarckstraße nach rechts auf die vorfahrtsberechtigte Kölner Straße abzubiegen. Hierbei übersah sie vermutlich das von links kommende Leichtkraftrad, weshalb die 17-Jährige in den Gegenverkehr auswich.

Während des Ausweichmanövers kam der 17-Jährigen jedoch ein Lkw entgegen, mit dem sie schließlich kollidierte. Durch den Aufprall wurde die Bergisch Gladbacherin schwer verletzt und musste nach einer Erstversorgung zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Ihr Leichtkraftrad war nicht mehr fahrbereit. Die beiden anderen Verkehrsteilnehmer blieben glücklicherweise unverletzt.

Der Gesamtschaden an den beteiligten Fahrzeugen wird aktuell auf einen unteren fünfstelligen Betrag geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Kölner Straße im Bereich der Unfallörtlichkeit zeitweise gesperrt werden. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell