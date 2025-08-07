PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-RBK: Rösrath - Zweiradfahrerin weicht Pkw aus und kollidiert mit Lkw

Rösrath (ots)

Am Mittwochabend (08.06.) ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Kölner Straße Ecke Bismarckstraße in Kleineichen, bei dem eine 17-jährige Bergisch Gladbacherin schwer verletzt wurde.

Bei Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten waren bereits Rettungskräfte vor Ort und versorgten die verletzte Zweiradfahrerin. Nach ersten Erkenntnissen befuhr sie gegen 22:30 Uhr mit ihrem Leichtkraftrad der Marke Yamaha die Kölner Straße in Fahrtrichtung Köln. Im besagten Einmündungsbereich beabsichtigte eine 31-jährige Pkw-Fahrerin aus Neuss mit ihrem Audi aus der Bismarckstraße nach rechts auf die vorfahrtsberechtigte Kölner Straße abzubiegen. Hierbei übersah sie vermutlich das von links kommende Leichtkraftrad, weshalb die 17-Jährige in den Gegenverkehr auswich.

Während des Ausweichmanövers kam der 17-Jährigen jedoch ein Lkw entgegen, mit dem sie schließlich kollidierte. Durch den Aufprall wurde die Bergisch Gladbacherin schwer verletzt und musste nach einer Erstversorgung zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Ihr Leichtkraftrad war nicht mehr fahrbereit. Die beiden anderen Verkehrsteilnehmer blieben glücklicherweise unverletzt.

Der Gesamtschaden an den beteiligten Fahrzeugen wird aktuell auf einen unteren fünfstelligen Betrag geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Kölner Straße im Bereich der Unfallörtlichkeit zeitweise gesperrt werden. (ch)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, RBe Höfelmanns
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

  07.08.2025

    POL-RBK: Wermelskirchen - Schmuck bei Einbruch in Bungalow entwendet

    Wermelskirchen (ots) - Bewohner eines Bungalows in Bechhausen meldeten der Polizei am gestrigen Mittwoch (06.08.) einen Einbruch, bei dem die bislang unbekannten Täter diverse Schmuckgegenstände sowie zwei Uhren entwendet haben. Die Einbrecher durchsuchten mehrere Räumlichkeiten des Bungalows. Nach Angaben der Bewohner verließen diese gegen 11:45 Uhr ihr Eigenheim und stellten nach ihrer Rückkehr gegen 18:30 Uhr den ...

    mehr
  05.08.2025

    POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbrecher fahren mit Transporter in Geschäft - Zeugen gesucht

    Bergisch Gladbach (ots) - In der Nacht zu Dienstag (05.08.) wurde die Polizei gegen 04:15 Uhr zu einem Einbruch in ein Geschäft in der Straße Lustheide gerufen. Als die eingesetzten Beamten am Tatort ankamen, waren die Täter bereits Richtung Autobahn A4 geflüchtet. Nach Angaben der Zeugen wurden diese in der Nacht durch einen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen. ...

    mehr
