LPI-J: Haftbefehl vollstreckt
Großheringen (ots)
Am gestrigen Tag vollstreckte die Polizei einen Haftbefehl gegen einen 26-Jährigen. Der Mann konnte an seiner Wohnanschrift aufgegriffen werden. Gegen ihn bestand ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Erfurt. Er selbst konnte die Geldstrafe nicht begleichen. Sodass der Vater des Mannes zur Hilfe kam und die Strafe von knapp 430 Euro bezahlte. Ein Gefängnisaufenthalt konnte ihm somit erspart werden.
