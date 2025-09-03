PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Haftbefehl vollstreckt

Großheringen (ots)

Am gestrigen Tag vollstreckte die Polizei einen Haftbefehl gegen einen 26-Jährigen. Der Mann konnte an seiner Wohnanschrift aufgegriffen werden. Gegen ihn bestand ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Erfurt. Er selbst konnte die Geldstrafe nicht begleichen. Sodass der Vater des Mannes zur Hilfe kam und die Strafe von knapp 430 Euro bezahlte. Ein Gefängnisaufenthalt konnte ihm somit erspart werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren