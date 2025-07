Bundespolizeiinspektion Kiel

BPOL-KI: Diensthunde der Bundespolizei finden gestohlene Fahrräder im Wald

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Travemünde (ots)

Am 20.07.2025 meldete sich ein Mann bei der Polizei Lübeck und teilte mit, dass er sein gestohlenes Fahrrad in einem Waldstück nahe des Travemünder Strandbahnhofs orten könne. Zwei Diensthundführer der Bundespolizei suchten das Waldstück ab und fanden das Fahrrad und sogar noch eins.

Zwei Diensthundeführer der Bundespolizei trafen gegen 19:30 Uhr am Strandbahnhof Travemünde eine Streife der Polizei Lübeck, die gerade zu einem mutmaßlichen Fahrraddiebstahl ermittelte. Die beiden Diensthundführer waren zur Unterstützung der Bundespolizeiinspektion Kiel im Rahmen der 136. Travemünder Woche eingesetzt. Ein Mann, der die Beamten der Polizei Lübeck begleitete, teilte mit, dass er sein gestohlenes mit einem Tracker versehenes Fahrrad in einem Waldstück nahe des Travemünder Strandbahnhofs hätte orten können. Die beiden Diensthundführer boten ihre Unterstützung bei der Absuche an und durchstreiften im Anschluss das Waldstück. Nachdem der Tracker nicht mehr geortet werden konnte, ließen sich die Bundespolizisten dann an letzten bekannten Ort des Trackers führen und setzten die Absuche mit dem Diensthund fort. Nach einer Weile konnte dieser dann tatsächlich eine Fährte in das Unterholz aufnehmen. Unter einem großen Baumstumpf konnten die Beamten dann einen Haufen abgebrochener Äste und Zweige ausmachen. Sie schoben die Äste beiseite und ein eBike eines namhaften Herstellers kam ans Tageslicht. Das Fahrrad wurde im Anschluss der Streife der Polizei Lübeck übergeben. Der Geschädigte teilte jedoch mit, dass es sich hierbei nicht um sein Fahrrad handele. Er "trackte" nochmals sein Fahrrad vor Ort und konnte wieder einen Standort feststellen, der gerade 15 Minuten alt war. Umgehend begaben sich die beiden Diensthundführer wieder in das Waldstück, diesmal mit dem zweiten Diensthund. Auch diese "Spürnase" nahm nach einer Weile eine Fährte auf, die zu einer Anhäufung abgebrochener Äste und Zweige führte. Darunter konnte die Bundespolizisten ein weiteres eBike eines namhaften Herstellers entdecken. Das Fahrrad wurde dem Geschädigten präsentiert, der es dann auch als sein Eigentum identifizierte. Den Besitz konnte er anhand von Unterlagen nachweisen. Das Fahrrad wurde dem glücklichen Mann gegen 21:00 Uhr wieder ausgehändigt.

Die weiteren Ermittlungen zu den Fahrraddiebstählen führt die Polizei Lübeck.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kiel, übermittelt durch news aktuell