POL-EN: Hattingen - Einbruch in Einfamilienhaus in der Hochstraße

Schwelm (ots) - Am Freitag, den 20.09.2024, in der Zeit von 14.30 Uhr bis 17.15 Uhr brachen unbekannte Täter eine Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses auf und gelangten so in das Innere der Wohnung. Hier durchsuchten der oder die Täter die Wohnung vermutlich nach Wertgegenständen und entwendeten Bargeld, Kreditkarten und Schmuck. Nach Tatausführung flüchteten die Täter in unbekannter Richtung. Rückfragen bitte an: ...

mehr