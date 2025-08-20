Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Bad Gandersheim (ots)

Kalefeld, OT Sebexen, Hasenkamp, zwischen dem 01.07.2025 und dem 31.07.2025 Im angegebenen Unfallzeitraum ist ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gegen das Brückengeländer in der Straße Hasenkamp gefahren. Ursächlich dürfte ein Traktor oder Lkw sein. Am Geländer der Brücke entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro. Ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurde gegen den bislang unbekannten Unfallverursacher eingeleitet. Hinweise bitte an die Polizei Bad Gandersheim unter der Tel.Nr. 05382-95390 (bas)

