Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht, Zeugenaufruf

Bad Gandersheim (ots)

37581 Bad Gandersheim, Albert-Rohloff-Straße, Zeit: Montag, 04. August 2025, 14:26 Uhr. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines silbernen Kleinwagens beschädigte beim Ausparken in der Albert-Rohloff-Straße einen geparkten schwarzen Pkw (Opel). Der Beifahrer habe den Fahrer auf den Zusammenstoß aufmerksam gemacht, der Fahrer habe seine Fahrt jedoch fortgesetzt, ohne sich um schadensregulierende Maßnahmen zu kümmern. Am schwarzen Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 2.500EUR. Vom Polizeikommissariat Bad Gandersheim wurden Ermittlungen wegen einer Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Gandersheim unter 05382/95390 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Aber auch an den Verursacher ergeht der Hinweis sich bei der Polizei Bad Gandersheim zu melden, um das Unfallgeschehen aufzuklären. (Ru)

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell