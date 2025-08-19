Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in ein Einfamilienhaus

Northeim (ots)

Hardegsen OT Asche, Vor dem Dorfe, Sonntag, 17.08.2025, 17.00 Uhr bis Montag, 18.08.2025, 06.25 Uhr

Im Zeitraum von Sonntag ca. 17.00 Uhr bis Montag ca. 06.25 Uhr kam es zu einem Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus in der Straße "Vor dem Dorfe" in Hardegsen.

Die unbekannten Personen gelangten gewaltsam über ein Fenster in das Haus und konnten Silberbesteck in unbekannter Menge stehlen. Eine Schadenshöhe kann aktuell nicht genannt werden.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

