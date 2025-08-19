POL-NOM: Diebstahl

Northeim (ots) - Northeim, Bundesstraße 3 / Prudniker Kreisel, Montag, 18.08.2025, 07.25 Uhr NORTHEIM (Wol) Am Montag gegen 07.25 Uhr befuhr ein 15-jähriger Pedelecfahrer den Radweg der B3 vom Hermann-Teuteberg-Kreisel in Richtung Prudniker Kreisel. An dem Prudniker Kreisel beabsichtige der Northeimer weiter in Richtung Innenstadt zu fahren. Dabei übersah er ein bevorrechtigtes Auto, welches aus dem Kreisverkehr in die ...

mehr