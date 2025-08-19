POL-NOM: Diebstahl
Uslar (ots)
Uslar, (go), Stiftstraße, (Kirche), zwischen Mittwoch, dem 13.08.2025, 00:00 Uhr und Sonntag, dem 17.08.2025, 12:00 Uhr. Bislang unbekannte Täter entwendeten zwei Kupferfallrohre von der Friedenskirche. Die Höhe des Schadens beträgt ca. 200 Euro. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise dazu geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060.
