Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: ALICE (Geschwindigkeitsmessanlage) beschädigt, Zeugenaufruf

Bad Gandersheim (ots)

(Me) 37581 Bad Gandersheim, OT Gehrenrode, Ortsdurchfahrt. Zeitraum: Freitag, 15. August 2025, 22:00 Uhr bis Samstag, 16. August,10:00 Uhr. Bisher unbekannte Täterschaft machte sich an der Geschwindigkeitsmessanlage ALICE zu schaffen, so dass es zu einer Funktionseinschränkung kam. Die Messanlage wurde mit Sprühfarbe versehen und sie stand in Ortsmitte von Gehrenrode . Es wurden Ermittlungen wegen Störung öffentlicher Betriebe (§ 316b StGB) aufgenommen und Zeugen und insbesondere Anwohner aus Gehrenrode weden gebeten, sachdienliche Hinweise an das Polizeikommissariat Bad Gandersheim, 05382 95390, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Bad Gandersheim
Pressestelle

Telefon: 05382/95390
Fax: 05382/9539-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
