Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Brand einer unbewohnten Wohnung

Northeim (ots)

Northeim, Hans-Holbein-Straße, Montag, 18.08.2025, 18.45 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am Montag kam es gegen 18.45 Uhr zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Northeimer Hans-Holbein-Straße. Die Wohnung im ersten Obergeschoss stand bei der Ankunft der Freiwilligen Feuerwehr Northeim in Vollbrand. Ein Übergreifen auf weitere Wohnungen des Gebäudes konnte durch das schnelle Eingreifen verhindert werden. Der Brand entstand aus bisher ungeklärter Ursache. Weder ein technischer Defekt noch eine Brandstiftung können ausgeschlossen werden.

Aufgrund der Anzahl der Bewohner wurde ein "Massenanfall von Verletzen" ausgerufen. Vier Personen wurden mittels Drehleiter von rückwärtig gelegenen Balkonen gerettet. Durch die Rauchgase wurden insgesamt zwölf Personen verletzt. Neun Personen wurden zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht.

Das Wohnhaus ist aktuell nicht bewohnbar. Die Unterbringung der Bewohnerinnen und Bewohner wurde durch die Stadt Northeim organisiert. Der Sachschaden wird auf 100.000 Euro geschätzt.

Während des Einsatzes wurden große Teile der Hans-Holbein-Straße gesperrt.

Zudem kam es während der Anfahrt eines Rettungswagens zu einem Verkehrsunfall. Die Informationen hierzu erhalten Sie in einer gesonderten Pressemitteilung.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

