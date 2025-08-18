PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Polizei Northeim warnt vor Falschmeldung zu vermisstem Kind in Sozialen Medien

Northeim (ots)

Northeim, 18. August 2025

NORTHEIM (WOl)

Die Polizeiinspektion Northeim warnt vor einer aktuell in den sozialen Medien verbreiteten Falschmeldung. Am heutigen Montag wurde auf der Plattform Facebook ein Beitrag geteilt, in dem von der angeblichen Entführung eines Kindes namens "Mia Weber" die Rede ist.

Nach polizeilichen Erkenntnissen handelt es sich bei dieser Meldung um eine Falschinformation, die bereits in mehreren deutschen Städten, unter anderem in Deggendorf, verbreitet wurde. Die Polizei rät dringend davon ab, auf in dem Beitrag enthaltene Links zu klicken oder die Meldung weiter zu verbreiten. Auch im letzten Jahr gab es solch einen Fall. Dabei

Die Polizei Northeim appelliert an die Internetnutzerinnen und -nutzer, bei derartigen Nachrichten wachsam zu sein und die Inhalte nicht ungeprüft zu teilen, um die Verbreitung von Falschinformationen zu stoppen. Bei Unsicherheiten sollten offizielle Quellen der Polizei oder anderer Behörden konsultiert werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 18.08.2025 – 14:44

    POL-NOM: Sperrmüll in Brand geraten

    Northeim (ots) - Northeim, Damaschkestraße (Verlängerung Richtung Bahngleise), Sonntag, 17.08.2025, 19.05 Uhr NORTHEIM (Wol) Am Sonntag gegen 19.05 Uhr meldeten zwei Zeugen, dass es zu einem Brand in der Nähe der alten Zuckerfabrik kommen würde. In der Damaschkestraße in der Verlängerung zur Bahnstrecke konnte brennender Sperrmüll festgestellt werden. Durch die Freiwillige Feuerwehr Northeim konnte der Brand ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 12:05

    POL-NOM: Verkehrsunfall mit Flucht

    Uslar (ots) - Uslar, (go), OT Delliehausen, Grimmerfelder Straße, Samstag, der 16.08.2025, 09:32 Uhr. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Rangieren das Carport eines 58- jährigen aus Uslar. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Sachschaden beträgt ca. 100 Euro. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise dazu geben können, melden sich bitte bei der Polizei in ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 11:04

    POL-NOM: Kein Führerschein, zudem unter Alkohol- und THC-Einfluss gefahren

    Northeim (ots) - Nörten-Hardenberg/Sudheim, Bundesstraße 3, Samstag, 16.08.2025, 17.10 Uhr NÖRTEN-HARDENBERG/SUDHEIM (Wol) Am Samstag gegen 17.10 Uhr befuhr eine zivile Streife der Polizei Northeim die Bundesstraße 3 von Nörten-Hardenberg in Richtung Sudheim. Ein Auto fuhr mit einer augenscheinlich hohen Geschwindigkeit auf das Zivilauto auf. Während der Fahrt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren