Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Polizei Northeim warnt vor Falschmeldung zu vermisstem Kind in Sozialen Medien

Northeim (ots)

Northeim, 18. August 2025

NORTHEIM (WOl)

Die Polizeiinspektion Northeim warnt vor einer aktuell in den sozialen Medien verbreiteten Falschmeldung. Am heutigen Montag wurde auf der Plattform Facebook ein Beitrag geteilt, in dem von der angeblichen Entführung eines Kindes namens "Mia Weber" die Rede ist.

Nach polizeilichen Erkenntnissen handelt es sich bei dieser Meldung um eine Falschinformation, die bereits in mehreren deutschen Städten, unter anderem in Deggendorf, verbreitet wurde. Die Polizei rät dringend davon ab, auf in dem Beitrag enthaltene Links zu klicken oder die Meldung weiter zu verbreiten. Auch im letzten Jahr gab es solch einen Fall. Dabei

Die Polizei Northeim appelliert an die Internetnutzerinnen und -nutzer, bei derartigen Nachrichten wachsam zu sein und die Inhalte nicht ungeprüft zu teilen, um die Verbreitung von Falschinformationen zu stoppen. Bei Unsicherheiten sollten offizielle Quellen der Polizei oder anderer Behörden konsultiert werden.

