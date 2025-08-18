Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Kein Führerschein, zudem unter Alkohol- und THC-Einfluss gefahren

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg/Sudheim, Bundesstraße 3, Samstag, 16.08.2025, 17.10 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG/SUDHEIM (Wol)

Am Samstag gegen 17.10 Uhr befuhr eine zivile Streife der Polizei Northeim die Bundesstraße 3 von Nörten-Hardenberg in Richtung Sudheim. Ein Auto fuhr mit einer augenscheinlich hohen Geschwindigkeit auf das Zivilauto auf.

Während der Fahrt scherte das Auto mehrmals aus, um ein Überholmanöver trotz regem Verkehr durchzuführen. Trotz Überholverbots, welches durch ein Verkehrszeichen und eine durchgezogene Linie gekennzeichnet ist, überholte das Fahrzeug die zivile Streife. Im weiteren Verlauf folgte ein weiteres Überholmanöver zweier Fahrzeuge trotz bestehenden Überholverbots. Es folgte eine anlassbezogene Verkehrskontrolle.

Der 27-jährige Northeimer gab an, seinen Führerschein nicht dabei zu haben und zudem sei er in Eile. Auf erneute explizite Nachfrage gab der Mann zu, keine gültige Fahrerlaubnis zu besitzen. Bei der weiteren Kontrolle konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Auf Nachfrage gab der Northeimer an, dass er Bier getrunken hätte und zudem vor wenigen Tagen einen Joint konsumiert habe. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,8 Promille und der Drogenvortest reagierte positiv auf THC. Folge waren eine Blutprobenentnahme in der Northeimer Dienststelle, die Untersagung der Weiterfahrt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell