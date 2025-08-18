PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr durch Herausheben eines Gullydeckels

Bad Gandersheim (ots)

(Ru) 37589 Kalefeld, OT Echte, Hauptstraße Einmündung Unterdorf. Am 16.08.2025 gegen 02:50 Uhr befährt der Geschädigte die Hauptstraße in Echte. Auf Höhe der Einmündung Unterdorf kollidiert der Geschädigte mit einem herausgehobenen, auf der Fahrbahn befindlichen Gullydeckel. Der Gullydeckel wurde zuvor durch den unbekannten Täter an der oben genannten Örtlichkeit herausgehoben. Durch den Zusammenstoß entsteht Sachschaden am Pkw. Das Herausheben des Gullydeckels sowie das Bereiten eines gefährlichen Hindernisses auf der Fahrbahn stellt die Straftat eines gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr dar. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05382-95390 bei dem Polizeikommissariat Bad Gandersheim oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Bad Gandersheim
Pressestelle

Telefon: 05382/95390
Fax: 05382/9539-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

