POL-NOM: Trunkenheitsfahrt mit Fahrrad

Northeim (pel), Harztor, 16.08.2025, gegen 17:15 Uhr

Ein 44-jähriger Radfahrer aus Northeim wurde von der Polizei Northeim angetroffen, während er sein Fahrrad im öffentlichen Verkehrsraum führte, obwohl er unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand.

Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest bestätigte den Eindruck der erheblichen Beeinflussung.

Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Strafanzeige gefertigt.

