Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht in Einbeck - Polizei sucht Zeugen

Einbeck (ots)

Einbeck (Fi) - Am Samstag, 16.08.2025, kam es zwischen 13:15 Uhr und 13:47 Uhr auf einem Parkplatz in der Saalfeldstraße in Einbeck zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte die vordere Tür auf der Fahrerseite eines ordnungsgemäß geparkten Pkw. Anschließend entfernte sich der Verursacher vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. An dem beschädigten Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Die Polizei Einbeck hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 05561-31310 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell