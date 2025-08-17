PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Northeim (ots)

Northeim (pel), K 404 zwischen Wiebrechtshausen und Edesheim, Samstag, 16.08.2025, 00:41 Uhr

Samstagnacht kam es im Landkreis Northeim zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Fahrer unter Alkoholeinfluss fuhr und leicht verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 46-jähriger Mann aus Einbeck mit seinem Pkw die K 404 von Wiebrechtshausen in Richtung Edesheim. Er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug kam linksseitig von der Fahrbahn ab. Während der Verkehrsunfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test ergab einen Wert von über 1 Promille. Auf Grund dieser Feststellungen wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und auf Grund dessen mit einem RTW in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Es entstand Gesamtschaden von ca. 40.000 Euro. Der Mann muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 16.08.2025 – 12:43

    POL-NOM: Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

    Northeim (ots) - Northeim (pel), Mühlenstraße, Freitag, 15.08.2025, gegen 15:15 Uhr. Zeugen teilten der Polizei Northeim mit, dass ein Mann auf einem E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen im Bereich der Mühlenstraße fahrend gesehen wurde. Durch die Polizei konnte der 20-jährige Fahrer des E-Scooters in der Mühlenstraße, Ecke Holzhäuser Straße, angetroffen werden. Der Sachverhalt traf so zu. Dem 20-Jährigen aus ...

    mehr
  • 16.08.2025 – 12:30

    POL-NOM: Fahren unter Drogeneinfluss

    Northeim (ots) - Moringen (pel) - Am Freitagabend, 15.08.2025, gegen 22.30 Uhr, befuhr ein 23-Jähriger aus Moringen mit seinem Pkw die B241 von Moringen in Richtung Northeim, obwohl er unter dem Einfluss berauschender Substanzen stand. Er zeigte deutliche körperliche- und Fahrauffälligkeiten, so dass die Entnahme einer Blutprobe veranlasst wurde. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und entsprechende Verfahren ...

    mehr
  • 15.08.2025 – 09:42

    POL-NOM: 11-Jähriger durch unbekannte E-Scooter-Fahrerin verletzt

    Northeim (ots) - 37154 Northeim, Sudheimer Straße, Donnerstag, 14.08.2025, 07.45 Uhr NORTHEIM (mil) - Am Donnerstagmorgen ging ein 11-jähriger Junge auf dem linksseitigen Bürgersteig der Sudheimer Straße in Richtung Am Martinsgraben, als eine bislang unbekannte weibliche Person mit ihrem E-Scooter den Jungen rechtsseitig auf dem Bürgersteig überholte. Es kam zum ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren