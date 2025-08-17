Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Northeim (ots)

Northeim (pel), K 404 zwischen Wiebrechtshausen und Edesheim, Samstag, 16.08.2025, 00:41 Uhr

Samstagnacht kam es im Landkreis Northeim zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Fahrer unter Alkoholeinfluss fuhr und leicht verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 46-jähriger Mann aus Einbeck mit seinem Pkw die K 404 von Wiebrechtshausen in Richtung Edesheim. Er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug kam linksseitig von der Fahrbahn ab. Während der Verkehrsunfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test ergab einen Wert von über 1 Promille. Auf Grund dieser Feststellungen wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und auf Grund dessen mit einem RTW in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Es entstand Gesamtschaden von ca. 40.000 Euro. Der Mann muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

