Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: 11-Jähriger durch unbekannte E-Scooter-Fahrerin verletzt

Northeim (ots)

37154 Northeim, Sudheimer Straße, Donnerstag, 14.08.2025, 07.45 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Am Donnerstagmorgen ging ein 11-jähriger Junge auf dem linksseitigen Bürgersteig der Sudheimer Straße in Richtung Am Martinsgraben, als eine bislang unbekannte weibliche Person mit ihrem E-Scooter den Jungen rechtsseitig auf dem Bürgersteig überholte. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem E-Scooter und dem Fußgänger, wodurch der Junge zu Fall kam und sich leicht verletzte. Er begab sich anschließend im Beisein seiner Mutter zum Arzt.

Der E-Scooter war mit zwei weiblichen Personen in einem geschätzten Alter von 14 Jahren besetzt, welche in Folge des Zusammenstoßes ihre Fahrt ohne Anzuhalten fortsetzten.

Die Fahrerin konnte wie folgt beschrieben werden:

   - weiblich, ca. 14 Jahre alt
   - blass blondes Haar
   - bauchfreies Oberteil

Die Mitfahrerin wurde wie folgt beschrieben:

   - weiblich, ca. 14 Jahre alt
   - schwarze Haare
   - schwarzer Kapuzenpullover

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den beiden Mädchen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

