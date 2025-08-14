POL-NOM: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht
Einbeck (ots)
37586 Dassel, Hermannstraße, Dienstag, 12.08. 2025, 16:08 Uhr
Einbeck (röm)
Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Dienstag gegen 16:08 Uhr in der Hermannstraße.
Nach bisherigen Erkenntnissen missachtete ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die Vorfahrtsregelung an der Kreuzung Hermannstraße / Bürgermeister-Pergande-Straße und kollidierte mit dem Pkw einer 37-jährigen Fahrzeugführerin aus Einbeck. Die Fahrerin blieb unverletzt. An ihrem blauen Opel Corsa entstand erheblicher Schaden.
Der Verursacher entfernte sich, ohne schadensregulierende Maßnahmen zu treffen unerlaubt von der Unfallstelle.
Der Schaden wird auf mindestens 1000 Euro geschätzt.
Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Einbeck zu melden.
