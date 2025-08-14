POL-NOM: Hecke geriet in Brand
Northeim (ots)
37186 Moringen, Am alten Kirchhof, Mittwoch, 13.08.2025, 19.09 Uhr
NORTHEIM (mil) -
Aus bislang unbekannten Gründen geriet am Mittwoch gegen 19.09 Uhr eine Hecke in der Straße "Am alten Kirchhof" in Moringen in Brand. Die Feuerwehr Moringen konnte den Brand umgehend löschen.
Die Brandursache ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Schadenshöhe kann bisher nicht beziffert werden.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Tatgeschehen machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.
