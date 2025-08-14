Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Traktor geriet in Brand

Einbeck (ots)

37574 Einbeck, An der Aue, 13.08.2025, 19:45 Uhr

Einbeck (röm)

In den gestrigen Abendstunden gegen 19:45 Uhr geriet aus ungeklärter Ursache ein Traktor in Brand. Der Eigentümer hat kurz zuvor das Feld gegrubbert. Um das Fahrzeug zu reinigen stellte er das Gefährt auf dem Feld ab, um entsprechende Reinigungsmittel zu holen. Durch einen aufmerksamen Nachbarn wurde der Brand entdeckt. Dieser informierte umgehend den Landwirt und die Feuerwehr. Der Brand konnte durch 50 Feuerwehrkräfte unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Die Schadenshöhe wird auf ca. 27.000 Euro geschätzt.

Personen wurden nicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell