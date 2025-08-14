PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Traktor geriet in Brand

Einbeck (ots)

37574 Einbeck, An der Aue, 13.08.2025, 19:45 Uhr

Einbeck (röm)

In den gestrigen Abendstunden gegen 19:45 Uhr geriet aus ungeklärter Ursache ein Traktor in Brand. Der Eigentümer hat kurz zuvor das Feld gegrubbert. Um das Fahrzeug zu reinigen stellte er das Gefährt auf dem Feld ab, um entsprechende Reinigungsmittel zu holen. Durch einen aufmerksamen Nachbarn wurde der Brand entdeckt. Dieser informierte umgehend den Landwirt und die Feuerwehr. Der Brand konnte durch 50 Feuerwehrkräfte unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Die Schadenshöhe wird auf ca. 27.000 Euro geschätzt.

Personen wurden nicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Einbeck
Pressestelle

Telefon: 05561-3131-0
Fax: 05561-3131-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 14.08.2025 – 06:58

    POL-NOM: Verkehrsunfallflucht, Zeugenaufruf

    Bad Gandersheim (ots) - (Me) 37574 Einbeck, OT Kreiensen, Auf der Höhe. Zeit: Dienstag, 12. August 2025, 07:10 Uhr bis 13:00 Uhr. Bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen in der Straße Auf der Höhe zum Parken abgestellten roten PKW Honda. Dem Honda wurde ein Streifschaden am hinteren Kotflügel zugefügt. Anwohner aus der Straße Auf der Höhe werden gebeten, sachdienliche Hinweise an das ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 13:57

    POL-NOM: Verdacht der Straßenverkehrsgefährdung - Zeugen gesucht

    Northeim (ots) - 37520 Osterode am Harz, B241, Mittwoch, 13.08.2025, 11.00 Uhr NORTHEIM (mil) - Eine 58-jährige Frau befuhr am Mittwochvormittag mit ihrem Pkw Mazda die B241 von Osterode kommend in Richtung Dorste. Auf einer dortigen Geraden kam der Frau ein schwarzer Mercedes Kombi entgegen, welcher zunächst ordnungsgemäß auf der rechten Fahrspur fuhr. Plötzlich ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 09:42

    POL-NOM: Alleinbeteiligt von Fahrbahn abgekommen - 15.000 Euro Schaden

    Northeim (ots) - 37154 Northeim, Bundesstraße 3/ Gallneukirchner Kreisel, Dienstag, 12.08.2025, 18.20 Uhr NORTHEIM (mil) - Am Dienstagnachmittag kam es auf der B3 zwischen Nörten-Hardenberg und Northeim, Höhe des dortigen Gallneukirchner Kreisels, zu einem Verkehrsunfall durch einen alleinbeteiligten 83-jährigen Mann. Dieser befuhr mit seinem Pkw die B3 aus ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren