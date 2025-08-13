Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verdacht der Straßenverkehrsgefährdung - Zeugen gesucht

Northeim (ots)

37520 Osterode am Harz, B241, Mittwoch, 13.08.2025, 11.00 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Eine 58-jährige Frau befuhr am Mittwochvormittag mit ihrem Pkw Mazda die B241 von Osterode kommend in Richtung Dorste. Auf einer dortigen Geraden kam der Frau ein schwarzer Mercedes Kombi entgegen, welcher zunächst ordnungsgemäß auf der rechten Fahrspur fuhr. Plötzlich wechselte der Mercedes auf die linke Fahrspur und fuhr unvermittelt auf die 58-jährige zu. Erst kurz vor einem möglichen Zusammenstoß wechselte der schwarze Kombi zurück auf die rechte Fahrspur, sodass es zu keinem Zusammenstoß kam.

Der schwarze Mercedes Kombi wurde nach Angaben der 58-jährigen von einer Frau mit blonden halblangen Haaren gefahren. Sie trug eine Sonnenbrille und sei schätzungsweise zwischen 30 und 50 Jahre alt. Hinter der 58-jährigen Frau fuhr ein Transporter, welcher im weiteren Verlauf den langsamer fahrenden Mazda überholte. Zeugen, die Hinweise auf den Pkw oder der Fahrerin geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell