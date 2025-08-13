Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fensterscheibe eingeschlagen - Tasche entwendet

Northeim (ots)

37154 Northeim, Weißer Budenweg, Dienstag, 12.08.2025, 14.00 - 16.00 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Eine bislang unbekannte Person schlug die Seitenscheibe eines am Kiessee in Northeim geparkten Pkw ein und entwendete eine im Pkw befindliche Tasche mit diversem Inhalt. Anschließend entfernte sich die Person unentdeckt in unbekannte Richtung.

Neben Bargeld befand sich zudem eine Brille sowie jegliche Bankkarten und Ausweisdokumente in der Tasche. Dem 56-jährigen Mann entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

