PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fensterscheibe eingeschlagen - Tasche entwendet

Northeim (ots)

37154 Northeim, Weißer Budenweg, Dienstag, 12.08.2025, 14.00 - 16.00 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Eine bislang unbekannte Person schlug die Seitenscheibe eines am Kiessee in Northeim geparkten Pkw ein und entwendete eine im Pkw befindliche Tasche mit diversem Inhalt. Anschließend entfernte sich die Person unentdeckt in unbekannte Richtung.

Neben Bargeld befand sich zudem eine Brille sowie jegliche Bankkarten und Ausweisdokumente in der Tasche. Dem 56-jährigen Mann entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 13.08.2025 – 08:43

    POL-NOM: Unbekannter Täter entwendet Bargeld - Polizei bittet um Zeugenhinweise

    Northeim (ots) - 37154 Northeim, Neue Straße, Dienstag, 12.08.2025, 17.15 Uhr NORTHEIM (mil) - Am Dienstagnachmittag betrat ein bislang unbekannter Mann im Beisein einer unbekannten Frau ein Lebensmittelgeschäft in der "Neue Straße" in Northeim. Der unbekannte Mann bat den 51-jährigen Ladeninhaber 400,00 Euro in eine kleinere Stückelung zu wechseln. Während des ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 07:59

    POL-NOM: Streit endet in Handgreiflichkeit

    Northeim (ots) - 37154 Northeim, Bergmühlenweg, Dienstag, 12.08.2025, 16.50 Uhr NORTHEIM (mil) - Am Dienstagnachmittag kam es in einem Freibad im Bergmühlenweg in Northeim zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 40-jährigen Mann und einer 19-jährigen Frau. Im Verlauf des Streitgespräches schlug der Mann der jungen Frau mit der Hand ins Gesicht und beleidigte sie. Eine medizinische Versorgung der Frau war ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 09:33

    POL-NOM: Briefkasten beschädigt

    Northeim (ots) - Northeim OT Sudheim, Schuhstraße, Samstag, 09.08.2025, 14.00 Uhr bis Montag, 11.08.2025, 09.10 Uhr SUDHEIM (Wol) Im Zeitraum von Samstag ca. 14.00 Uhr bis Montag ca. 09.10 Uhr hat eine unbekannte Person einen Briefkasten einer Kfz-Werkstatt in der Schuhstraße in Sudheim beschädigt. Die Person hebelte den Briefkasten mit einem unbekannten Gegenstand auf. Gegenstände wurden nicht gestohlen. Der Sachschaden wird auf ca. 50 Euro geschätzt. Zeuginnen und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren